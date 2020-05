Kreatívna deštrukcia vs. COVID-19

Princíp kreatívnej deštrukcie v podobe inovácií môže byť tou správnou odpoveďou na ekonomický prepad spôsobený opatreniami proti COVID-19.

Reakcie na pandémiu koronavírusu v podobe reštrikcií a rôznych opatrení spôsobujú globálne spomalenie ekonomiky. Značná časť ekonomických predpovedí meria tento prepad prostredníctvom hrubého domáceho produktu krajín. Oveľa väčší náhľad do celkovej problematiky prináša však náš sentiment, ktorý je ovplyvnený celkovým tokom informácií okolo nás. The Ekonomic Intelligence Unit spustila globálny business barometer, ktorý na základe prieskumu vedúcich pracovníkov zo 118 krajín zobrazuje celkový pohľad na globálnu ekonomiku, vrátane investičných plánov, stratégií riadenia a pod. Barometer je dostupný na linke https://globalbusinessbarometer.economist.com/. Celkový obchodný sentiment z pohľadu rôznych krajín a odvetví je dosť pesimistický. Tu mi napadá princíp 90/10 od autora Stephena Coveya, ktorý popisuje v jednej zo svojich kníh, že približne nad 10% vecí v našich životoch nemáme kontrolu, ale ostatných približne 90% vecí môžeme ovplyvniť. Inými slovami, v živote sú okolnosti, ktoré nemôžeme ovplyvniť, ale čo môžeme ovplyvniť sú naše reakcie na tieto okolnosti. Z tohto vyplýva, že sú to do značnej mieri naše reakcie, ktoré určujú náš život. „Na konci dňa“ budú krajiny, ktoré z reakcií na tieto okolnosti budú benefitovať a samozrejme krajiny, ktoré z reakcií na tieto okolnosti budú ťahať za kratší koniec. To isté platí aj v prípade spoločností a podnikateľského sektora. Momentálna situácia bude mať veľký vplyv na priemyselnú premenu a následne na obmenu štruktúr ekonomiky. Teória „kreatívnej deštrukcie“ od ekonóma Josepha Aloisa Schumpetera bude mať v týchto dňom oveľa väčší význam, ako kedykoľvek predtým. Časť starých ekonomických foriem a modelov zanikne na základe ktorých sa vytvoria nové formy a modely. Značná časť podnikateľských foriem bez inovácií sú odsúdené na zánik. Inovácie sa stanú integrálnou súčasťou ekonomických a obchodných modelov dlhodobej udržateľnosti.